Тюменец сломал руку сожительнице за общение с подругой Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Тюмени оказалась в больнице после того, как возлюбленный кинул в неё телефон. В этом телефоне 33-летний безработный мужчина увидел переписку своей сожительницы с подругой.

Что было в переписке, не известно, однако нервного мужчину доставили в полицию. Там он рассказал, что незадолго до происшествия запретил своей 36-летней женщине общаться с той самой подружкой, которая ему очень не нравилась. Однако его дама проявила самостоятельность и продолжила общаться с приятельницей. Тогда и произошла ссора, в ходе которой мужчина кинул телефон в сожительницу с такой силой, что в больнице констатировали перелом.

На тюменца завели уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Тюменцу избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о молодом человеке, который избил вахтовика, праздновавшего день рождения.