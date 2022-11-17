Тоболячка получит 1 млн от предприятия, на котором погиб её муж Фото: Юлия Кучеренко

Тоболячка отсудила 1 миллион рублей у компании, в которой работал её муж. В ноябре 2021 года мужчина получил производственную травму и погиб. Проверка установила, что одной из причин стала неудовлетворительная организация труда.

В ноябре 2021 года житель Тобольска работал водителем в ООО «Промстрой» в рабочем поселке на автодороге Междуреченск – Чульджан в Кемеровской области. Несчастный случай произошёл во время ремонта грузового «Урала». На ногу мужчины упало самодельное устройство для демонтажа коробки переключения передач. От полученной травмы мужчина потерял много крови и скончался до приезда скорой помощи.

Причину трагедии тщательно расследовали. Стало ясно, что её причиной стала неудовлетворительная организация трудовой деятельности на предприятии.

Супруга погибшего обратилась в суд с заявлением о взыскании с работодателя в связи со смертью работника компенсации морального вреда членам его семьи. Суд удовлетворил требования истицы и взыскал с ООО «Промстрой» компенсацию морального вреда в размере 1 млн.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, какие выплаты положены пострадавшим на производстве.