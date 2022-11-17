В Тюмени мошенники пытались развести на 700 тысяч рублей 82-летнюю пенсионерку

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Жительница Тюмени 1940 года рождения пожаловалась в полицию на мошенников, которые от имени её дочери просили у нее 700 тысяч рублей, чтобы закрыть уголовное дело. Примечательно, что стандартная для мошенников схема на 82-летней тюменке дала сбой. Бабушка просто не поверила звонящей от имени её дочери женщине и повесила трубку, а затем перезвонила дочери, чтобы убедиться, что с ней всё нормально.

Убедившись, что дочь в порядке, пенсионерка обратилась в полицию, где рассказала, что ей позвонила неизвестная, которая представилась дочерью и сообщила, что стала виновницей ДТП. В этой аварии, по словам звонившей, пострадали люди и, для того чтобы она не стала фигурантом уголовного дела, нужно срочно передать ей 700 тысяч рублей.

Напуганная пенсионерка начала выяснить обстоятельства аварии, но в трубке женский голос настойчиво просил немедленно найти необходимую сумму и передать с курьером в больницу. Тогда потерпевшая и поняла, что имеет дело с мошенниками, потому что дочь никогда бы так по-хамски не стала себя вести. К тому же у бабушки уже был опыт общения с аферистами.

По данному факту следственным отделом ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 8 лет. В настоящее время полицейскими ведётся работа, направленная на установление личности виновных лиц.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что всего за неделю от мошенников

пострадали несколько десятков тюменцев.