В Тюмени открылся новый подземный переход на улице Мельникайте

Фото: ГУС ТО

Сегодня в рабочем режиме открыт подземный пешеходный переход на улице Мельникайте.

Подземный пешеходный переход возведён в рамках проекта реконструкции ул. Мельникайте на участке от улицы Хабаровская до реки Туры. Длина основного ствола тоннеля почти 67 метров, ширина – 4 метра.

Переход оборудован двумя подъёмными платформами для комфортного перемещения маломобильных групп населения.

Фото: ГУС ТО

– Переход оснащён системой видеонаблюдения для безопасности пешеходов. Входные группы остеклены светопрозрачными конструкциями, чтобы внутрь не попадали осадки. Смонтирована насосная группа для отведения грунтовых вод. Это делает переход доступным для движения пешеходов в любое время года, – рассказал Валерий Перепенда, главный специалист отдела искусственных сооружений Управления автомобильных дорог Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о планах городской администрации по реконструкции улицы Мельникайте.