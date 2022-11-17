В Тюмени вынесли приговор женщине, зарубившей мужа топором

Фото пресс-службы суда

Тюменку приговорили к 8 годам за убийство мужа. Трагедия произошла 17 июня в селе Верхние Аремзяны, в частном доме на улице Менделеева. Во время ссоры 56-летняя Любовь А. убила своего 57-летнего мужа топором, а потом спрятала тело в погребе и присыпала его землёй.

Вскоре о пропаже мужчины заявил его брат. Полицейские во время осмотра дома без труда нашли тело убитого в погребе, а рубленые раны головы не оставили сомнений в том, как именно он умер.

Тюменка призналась в убийстве. В суде она не стала давать показаний и выслушала приговор молча.

Суд признал её виновной в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала об этом убийстве.