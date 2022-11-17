Банк Уралсиб предлагает бизнесу получение электронных счетов-фактур Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Бизнес-клиентам Банка Уралсиб стал доступен новый сервис – получение электронных счетов-фактур по услугам расчетно-кассового обслуживания банка. Им могут воспользоваться клиенты, которые подключены к системе электронного документооборота «Контур.Диадок».

Чтобы получать электронные счета-фактуры, необходимо подключить данную услугу в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн. Комиссионное вознаграждение за получение счета-фактуры в электронном виде не предусмотрено.

Более подробную информацию о сервисе, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить и по телефону 8-800-700-77-16 или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

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