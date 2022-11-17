Тюмени нужны водители и сварщики

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Нехватка кадров в Тюменской области превышает 24 тысячи человек. Сильнейший кадровый голод испытывает строительный сектор. Тут, по данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, не хватает 4129 профессиональных работников. На втором месте торговля – 2758 вакансий. В сфере образования нужны 2233 специалиста.

Количество вакансий в последние месяцы остается практически неизменным: ситуация на рынке труда очень стабильная.

На сегодняшний день наиболее востребованы работники следующих профессий: водитель автомобиля, продавец, рабочий по благоустройству населенных пунктов, сварщик, монтажник. Наименьшим спросом у соискателей пользуются вакансии по следующим профессиям: авиационный механик, аккомпаниатор, гидролог, изготовитель трафаретов, шкал и плат, лесовод, собщили изданию Tmn.sm.news в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что безработица в Тюменской области значительно ниже, чем в других регионах.