Тюменцы в соцсетях делятся солнечным гало

Фото: Наша Газета

В Тюмени после двух недель пасмурной погоды наконец-то чистое небо. Утром, с первыми лучами солнца, тюменцы могли наблюдать красивое природное явление – солнечное гало. Световой круг, отдаленно похожий на радугу, образуется в результате отражения солнечных лучей от ледяных кристалов в верхних слоях тропосферы.

Наиболее часто видимое гало – это так называемый 22-градусный круг. Имеется в виду угол отражения солнечных лучей, а не температура воздуха. Однако без мороза за окном солнечное гало вряд ли можно было бы наблюдать.

Фото: Андрей Новиков

Утреннее гало в Тюмени этим утром было особенно ярким и потому вызвало такое бурное обсуждение в Сети. Многочисленные фотографии гало украсили день с самого утра. И это почти наверняка будет самым ярким событием 17 ноября для тюменцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о солнечном затмении, которое могли наблюдать тюменцы.