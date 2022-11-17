Тюменских мам приглашают поучаствовать в фотоконкурсе "Мамины объятия"

К кому мы всегда можем обратиться с любым вопросом, с любым переживанием, зная, что нас точно выслушают и пожалеют? Кто обладает волшебным дыханием и самыми целебными поцелуями, после которых проходит любая боль? Кто всегда нас обнимает и любит-любит-любит? Ну конечно же наша мама!

В честь Дня мамы интернет-проект «Детки!» объявляет фотоконкурс «Мамины объятия». На конкурс принимаются фотографии детей, обнимающихся с мамой.

Партнером нашего конкурса выступает «YA-GA АромаМастерская». «YA-GA» – аромамастерская, создающая уникальные гидролаты и природную косметику без химических консервантов и добавок, подходящую для самой чувствительной и взыскательной кожи!

Гидролаты, которые производятся в Тюмени из тюменских трав, бережно поддерживают здоровье и ухаживают за кожей, могут применяться с рождения. Гидролаты от «YA-GA АромаМастерская» уникальны – первые в России гидролаты с пищевым сертификатом. Отличное средство для оздоровления, фитотерапия для занятых!

Наши препараты помогут сохранить красоту, здоровье, эластичность кожи, легкость физического состояния и хорошее настроение!

Адрес: ул. Чернышевского, 2а, корп.1

Телефоны: 8-963-459-4340, 8-963-058-80-00

Призы для победителей – набор для здоровых и счастливых мам от «YA-GA АромаМастерская» и приз от сайта «Детки!»

Условия фотоконкурса (правила приема фотографий, голосования и выбора победителей) ЗДЕСЬ.

Срок сбора фотографий – с 16 ноября до 12.00 21 ноября 2022 года. Максимальный возраст ребенка (на момент начала конкурса) – 12 лет. Фотографии, не удовлетворяющие этим условиям, приниматься на конкурс не будут. Голосование пользователей – с 21 ноября до 24 ноября 2022 года (включительно). Отдать свой голос можно за три понравившиеся фотографии. Голосование возможно для всех пользователей, независимо от даты регистрации. Победители будут объявлены 25 ноября 2022 года. В фотоконкурсе будет 2 победителя, которые определяются партнером и администрацией конкурса.

Один победитель (среди номинантов, выбранных голосованием пользователей) будет выбран партнером конкурса и получит приз от «YA-GA АромаМастерская». Второй победитель (из общего списка участников) будет выбран администрацией сайта «Детки!» и получит приз от сайта.

Обращаем Ваше внимание, что фотографии будут опубликованы после модерации!

Если у Вас появятся какие-либо вопросы Вы сможете получить на них ответ в ТЕМЕ НА ФОРУМЕ.