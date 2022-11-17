Тюменец избил вахтовика, который спал в баре Фото: Татьяна Коркина

В Ярковском районе избили 45-летнего мужчину, который отмечал в местном баре свой юбилей. Его доставили в больницу с многочисленными травмами лица. Участковому мужчина рассказал, что приехал из Ханты-Мансийского автономного округа в Ярковский район для того, чтобы работать вахтовым методом. А в день, когда его избили, вместе с приятелями отмечал в баре свой 45-летний юбилей. Когда приятели разошлись, его избил незнакомый молодой человек.

Молодого человека быстро нашли и задержали. В полиции 25-летний житель Ярково рассказал, что ему не понравился спящий в баре мужчина. Он вывел юбиляра на улицу, несколько раз ударил его по лицу руками, затем несколько раз пнул ногами по лицу, сел в машину и уехал.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Арестовывать агрессивного парня не стали, отпустили под обязательство о явке.