У тюменца конфисковали «Ниву», на которой он ездил в пьяном виде Фото: Татьяна Коркина

В Бердюжском районе 43-летнего мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. В пользу государства конфисковали его «Ниву», на которой он разъезжал по улицам села Бердюжье после приема на грудь. Также его лишили прав управления транспортом на 3 года.

Ночью 28 августа 2022 года Максим Н. в состоянии алкогольного опьянения разъезжал по селу Бердюжье на своем ВАЗ-212140. На одной из улиц его остановил полицейский патруль.

Мужчине предложили дунуть в алкотестер. Концентрация абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха составила 0,84 мг/л.

Незадолго до этого тюменца уже лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. После повторного залёта Бердюжский районный суд вынес решение конфисковать у мужчины автомобиль в пользу государства. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменца отправили в колонию за езду в пьяном виде.