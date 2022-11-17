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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 5:37

Тюменец едва не зарезал родственника, который учил его правильно жить

Теперь он отправится за решетку
Иван Литвинов
Тюменец едва не зарезал родственника, который учил его правильно жить

Тюменец едва не зарезал родственника, который учил его правильно жить

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесли приговор Виктору Б., который в октябре прошлого года едва не убил пришедшего в гости гражданина К.

3 октября 2021 года Виктор с матерью и родственниками распивали дома спиртные напитки. Алкоголя не хватило. Тогда Виктор и один из родственников пошли в магазин за добавкой. По пути мужчина учил Виктора правильно жить, а когда они вернулись в дом и продолжили пить, нравоучения переросли в ссору, а затем и в драку. Родственники боролись на кухонном столе, сестра Виктора пыталась их разнять, но в этот момент в ход пошёл нож, которым Виктор ударил родственника в живот два раза.

По словам потерпевшего, он не почувствовал ранений и очнулся уже в реанимации. Виктор Б. после драки вызвал скорую и пытался оказать первую помощь пострадавшему. Вину он не признал, а от дачи показаний отказался. Выяснилось, что подсудимый состоит на учете у врача-психиатра.

Суд посчитал, что Виктор Б. не собирался убивать родственника. С учетом положительных характеристик и отсутствия судимостей, мужчину приговорили к 4 годам колонии общего режима. Такой приговор тюменца не устроил, и он принял решение его обжаловать.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменец сломал нос соседу за то, что тот нагрубил его племяннику.