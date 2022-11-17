Тюменец едва не зарезал родственника, который учил его правильно жить Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени вынесли приговор Виктору Б., который в октябре прошлого года едва не убил пришедшего в гости гражданина К.

3 октября 2021 года Виктор с матерью и родственниками распивали дома спиртные напитки. Алкоголя не хватило. Тогда Виктор и один из родственников пошли в магазин за добавкой. По пути мужчина учил Виктора правильно жить, а когда они вернулись в дом и продолжили пить, нравоучения переросли в ссору, а затем и в драку. Родственники боролись на кухонном столе, сестра Виктора пыталась их разнять, но в этот момент в ход пошёл нож, которым Виктор ударил родственника в живот два раза.

По словам потерпевшего, он не почувствовал ранений и очнулся уже в реанимации. Виктор Б. после драки вызвал скорую и пытался оказать первую помощь пострадавшему. Вину он не признал, а от дачи показаний отказался. Выяснилось, что подсудимый состоит на учете у врача-психиатра.

Суд посчитал, что Виктор Б. не собирался убивать родственника. С учетом положительных характеристик и отсутствия судимостей, мужчину приговорили к 4 годам колонии общего режима. Такой приговор тюменца не устроил, и он принял решение его обжаловать.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменец сломал нос соседу за то, что тот нагрубил его племяннику.