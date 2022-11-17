Тюменец сломал нос соседу, который нагрубил его племяннику Фото: Татьяна Коркина

В больницу обратился 42-летний тюменец со сломанным носом. Травмой заинтересовались полицейские, выяснилось, что нос мужчины пострадал в момент встречи с соседом. Мужчины разговаривали во дворе дома наедине, и диалог перешел в ссору, а затем в потасовку.

Драчуна доставили в отдел полиции, где и узнали от него, что поводом для встречи стало оскорбление ребенка. Племянник 33-летнего тюменца пришел с детской площадки и рассказал, что ему без причины нагрубил взрослый сосед. Детскую обиду мужчины решили уладить в разговоре тет-а-тет, но в итоге случилось рукоприкладство: ударом кулака в лицо более молодой тюменец сломал нос тому, что постарше.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 3 лет. Подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

Напомним, «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как сельский житель в ходе диалога на повышеннных тонах ударил своего гостя ковшиком по голове.