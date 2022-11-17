В Тюмени 17 ноября 2022 года, на Ерёмин день похолодает до -22°C

Фото: Андрей Новиков

В Тюмени сегодня, 17 ноября, будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков, местами изморозь, ветер западный 5-10 м/с. Мороз усилится: температура ночью -21°C...-26°C, при прояснении до -31°C, в юго-восточных районах -16°C...-21°C, днем -16°C...-21°C, в Ялуторовске днём -14°C...16°C, в Тобольске днем -18°C... -21°C

По народному календарю 17 ноября (4 ноября по старому стилю) – Ерёмин день.

На Ерёму — сиди дома! По представлениям русского народа, в этот день надо было оставаться дома, не выходить за ограду, чтобы не столкнуться с нечистой силой, которая в этот день пытается в избу проникнуть, угля или огня стащить. Поэтому ни огня, ни углей соседям не дают, иначе счастье из дома уйдёт.