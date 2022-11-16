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НовостиОбщество16 ноября 2022 14:05

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

Фото из архива ПАО "Уралсиб Банк"

Фото из архива ПАО "Уралсиб Банк"

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроках 18, 24 и 36 месяцев при сумме вклада от 1 млн рублей.

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 5,30 – 8,75% годовых.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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