Тюменский жилой комплекс стал победителем международной девелоперской премии

Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Жилой комплекс «Звездный» признан лучшим микрорайоном в категории «Жилая недвижимость. Регионы» по версии жюри международной премии «PROESTATE & TOBY Awards 2022». В этом году премия собрала более 230 участников со всей России. Финалистами стали 178 компаний. А список победителей включает 60 компаний и проектов.

Современный микрорайон расположен на пересечении ул. Тимофея Чаркова и ул. Тобольский тракт, которая является крупной транспортной артерией города и «северными воротами» Тюмени, именно по этой улице въезжают в город с северных направлений, с ХМАО-Югра и ЯНАО.

«Звездный» – полноценный мини-город рядом с самым крупным ТРЦ в заречной части города «Тюмень Сити Молл». Сейчас в домах ЖК проживает более 4 000 семей и еще продолжается строительство двух домов и паркинга, который соединит микрорайон с ТРЦ пешеходным торговым мостом. В ЖК есть все для комфортной жизни: остановки общественного транспорта, детские сады и школы, магазины, аптеки, салоны, кафе, отделения банков и МФЦ.

Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Сейчас в ЖК можно купить квартиры по самым разным запросам – от студий для студентов или сдачи в аренду, до просторных семейных вариантов. Изюминка проекта, двухъярусные ситихаусы. Это квартиры с отдельным входом и собственной террасой. Также девелопер предлагает выгодные условия и дополнительные опции – скидки, ремонт и меблировка от застройщика.

ЖК «Звездный» - проект федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент». Девелопер является лидером Тюменской области по объемам текущего строительства. За 14 лет работы в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге компания построила более 1 млн. кв. метров жилья. В этом году компания начала строительство первого ЖК в Екатеринбурге.

Фото из архива ГК "Страна Девелопмент"

Номинантов премии «PROESTATE & TOBY Awards 2022» определяли в ходе двух этапов голосования жюри, куда вошли 130 экспертов – первые лица компаний-лидеров отрасли, профессиональных и общественных объединений, органов власти, ведущих СМИ. Голосование проходило при наблюдении независимого консультанта – ДОМ.РФ, обеспечивающего прозрачность и объективность процесса выбора победителей.

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Застройщик ГК «Страна Девелопмент»

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