За дачу взятки патрульному тюменцу грозит 8 лет тюрьмы Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменец, который в ночь с 14 на 15 ноября спровоцировал погоню на улицах города, помимо штрафов за вождение в нетрезвом виде и неподчинение сотруднику полиции, рискует лишиться свободы. После того, как его все-таки поймали на улицах посёлка Березняковский, он попытался дать взятку инспектору полиции, составлявшему на него административный протокол. Под коврик патрульной машины пьяный водитель положил 11 тысяч рублей. Но от этого финансового предложения сотрудник полиции отказался.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. За дело уже взялся следственный отдел СК РФ по Центральному округу Тюмени. Теперь тюменца обвиняют по ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

На допросе мужчина признался в содеянном и подробно рассказал о том как и зачем он это сделал. В ближайшее время следователем СК России ему будет предъявлено обвинение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что эта история началась с того, что на улице Пограничников водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не остановился по требованию сотрудника полиции.