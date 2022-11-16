В Тюмени вынесли приговор водителю, виновному в смертельной аварии у «Вояжа»

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К 6 годам колонии приговорили 36-летнего тюменца, который 4 января 2022 года устроил трагическое ДТП на улице Мориса Тореза. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

Ночью 4 января 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, да еще и без прав права управления автомобилем, перевозил трех пассажиров на «Хонде Цивик».

На улице Мориса Тореза мужчина разогнал автомобиль и выехал на встречку, где протаранил «Лексус».

В результате ДТП один из пассажиров «Хонды» от полученных множественных травм скончался на месте происшествия, второй был сильно травмирован.

Сразу после аварии пьяный мужчина выскочил из-за руля, не стал помогать пассажирам и уехал с места аварии на другой машине.

Калининский районный суд Тюмени признал тюменца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого вреда здоровью, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения).

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о том, как пьяная женщина за рулем протаранила ограждение на улице Федюнинского.