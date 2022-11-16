Тюменка отсудила у Пенсионного фонда России право на пенсию

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В июне 2021 года жительница Казанского района обратилась в отделение ПФР с заявлением о назначении ей досрочной страховой пенсии по старости. Однако в учреждении ей дали от ворот поворот: в необходимый по закону 25-летний льготный стаж не были включены 2,5 года работы.

Со 2 января 1999 года по 31 августа 2001 года женщина работала в должности педагога дополнительного образования в средней школе села Большие Ярки того же Казанского района. Марина А. посчитала отказ в назначении досрочной страховой пенсии по старости незаконным и обратилась в суд.

По правилам исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», периоды выполнявшейся до 1 сентября 2002 года работы в должностях в учреждениях, указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки).

Суд посчитал, что в спорный период работы женщина осуществляла свою трудовую деятельность в учреждении для детей, занималась их дополнительным образованием, то есть фактически выполняла работу, связанную с педагогическим характером деятельности. Представитель Пенсионного фонда России, то есть ответчик в данном суде, с иском не согласился, так как должность педагога дополнительного образования не значится среди должностей, работа в которых даёт педагогам право на досрочное назначение трудовой пенсии.

Суд приходит к выводу, что работа педагогом дополнительного образования не может быть зачтена в специальный стаж. Однако на момент судебного дела Марина А. продолжала работать в должности учителя и уже имела необходимый стаж.

В итоге суд частично удовлетворил исковые требования женщины и признал за ней право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с осуществлением ею педагогической деятельности в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что суд обязал тюменца помогать матери, которой пенсии не хватает на еду.