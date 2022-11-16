Полпред президента Владимир Якушев приехал на Урал проинспектировать исполнение гособоронзаказа

Фото - пресс-служба полпреда в УРФО

Владимир Якушев приехал в Челябинск, где побывал в НПО «Электромашина». Здесь Якушев провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО.

На предприятии Владимир Якушев посетил единый испытательный центр, где продукция военного и гражданского назначения проходит испытания климатического воздействия предельно низких и высоких температур, пыли, морского тумана, а также проходит проверку на ударопрочность и износ.

Владимир Якушев отметил роль УрФО в импортозамещении.

– У нас ведется достаточно интенсивная работа в этом направлении. В связи с открытым давлением, которое испытывает Россия сегодня, роль технологических предприятий Уральского федерального округа только возрастает. Работа должна быть комплексной – от участия в технологических кластерах и отраслевой кооперации до решения кадровых вопросов, – заявил он.

Также полпред официально представил нового главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева.

Справочно

АО «НПО «Электромашина» – предприятие по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для специальной продукции и продукции производственно-технического назначения (продукция для железнодорожной техники, пожарно-техническая продукция и продукция прочего гражданского назначения).

АО «НПО «Электромашина» является участником промышленного кластера транспортного машиностроения и приводной техники, специализацией которого является производство транспортных средств и комплектующих.

АО «НПО «Электромашина» реализует проект «Электромагнитный высоковольтный контактор» (выполняет электромагнитное переключение контактов). Электромагнитный высоковольтный контактор разработан взамен пневматических, обладает более высокой скоростью переключения при отсутствии вспомогательного оборудования для переключения.

Предприятие завершило опытно-конструкторские работы по замещению импортного аналога контактора электромагнитного производства Германии (SCHALTBAU).

Ранее Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как в Тюменской области формируют подход к импортозамещению программного обеспечения.