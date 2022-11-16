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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:26

Банк Уралсиб проводит акцию для бизнеса «Нам все по рублю»

Фото из архива ПАО "Уралсиб Банк"

Фото из архива ПАО "Уралсиб Банк"

Банк Уралсиб запустил акцию «Нам все по рублю» для новых клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

В рамках акции новые клиенты, ведущие расчеты по внешнеторговым контрактам в российских рублях, получают специальные условия за 1 рубль*:

· Бесплатное открытие и ведение счета в рублях РФ.

· Бесплатное оформление и заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати.

· Бесплатное изготовление и заверение банком всех необходимых копий документов для открытия счета в рублях РФ.

· Специальный тариф за услуги по выполнению банком функций агента валютного контроля по валютным операциям: 0,1% от суммы операции (минимально – 750 рублей, максимально – 40 000 рублей, плюс НДС).

Банк Уралсиб является участником SWIFT GPI и предоставляет возможность бесплатно осуществлять проверку прохождения международного платежа и его зачисления контрагенту за границей.

Документооборот с банком осуществляется через удобную систему дистанционного банковского обслуживания Уралсиб Бизнес Онлайн, в которой корпоративный клиент может настроить календарь событий ВЭД под свой бизнес. За каждым корпоративным клиентом закрепляется персональный валютный контролер.

Акция проводится в период с 14.11.2022 года по 31.12.2023 года.

Более подробную информацию об акции, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).

*При условии предоставления на обслуживания в банк хотя бы одного контракта/кредитного договора с валютой цены контракта – российский рубль.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15).

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