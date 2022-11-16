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НовостиПроисшествия16 ноября 2022 8:50

Пьяный тюменец попытался дать взятку, чтобы не лишаться прав

Теперь мужчине светит уголовный срок
Иван Литвинов
Пьяный тюменец попытался дать взятку, чтобы не лишаться прав

Пьяный тюменец попытался дать взятку, чтобы не лишаться прав

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени в минувший понедельник водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не остановился по требованию патрульного на улице Пограничников. В ходе кратковременной погони «Форд» на красный свет пролетел один из перекрестков и попытался скрыться на улицах посёлка Березняковский. На улице Георгия Жукова водитель остановил машину и попытался убежать, но полицейские были быстрее и задержали мужчину.

Сбегал от полиции мужчина неслучайно: в ходе освидетельствования алкотестер показал 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Однако пьяным вождением, проездом на красный и попыткой скрыться мужчина не ограничился.

Во время оформления протоколов 34-летний водитель «Форда» положил под коврик патрульного автомобиля 11 тысяч рублей. Полицейские дар не приняли, факт дачи взятки был задокументирован в установленном порядке, а водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По УК РФ дача взятки может грозить дающему сроком – до 2 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как за получение взятки задержали руководителя управы.