Пьяный тюменец попытался дать взятку, чтобы не лишаться прав Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени в минувший понедельник водитель автомобиля «Форд Фьюжн» не остановился по требованию патрульного на улице Пограничников. В ходе кратковременной погони «Форд» на красный свет пролетел один из перекрестков и попытался скрыться на улицах посёлка Березняковский. На улице Георгия Жукова водитель остановил машину и попытался убежать, но полицейские были быстрее и задержали мужчину.

Сбегал от полиции мужчина неслучайно: в ходе освидетельствования алкотестер показал 0,86 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Однако пьяным вождением, проездом на красный и попыткой скрыться мужчина не ограничился.

Во время оформления протоколов 34-летний водитель «Форда» положил под коврик патрульного автомобиля 11 тысяч рублей. Полицейские дар не приняли, факт дачи взятки был задокументирован в установленном порядке, а водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По УК РФ дача взятки может грозить дающему сроком – до 2 лет лишения свободы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как за получение взятки задержали руководителя управы.