В Тюмени огласили приговор омичам, которые делали закладки с "солью" Фото: Татьяна Коркина

Двоим омичам, которые целенаправленно ехали в Тюмень, чтобы делать закладки с наркотиками, сегодня огласили приговор суда. Одного приговорили к 10, второго – к 8 годам лишения свободы.

В Тюмень они приехали в апреле этого года. Здесь арендовали квартиру, купили электронные весы и упаковочный материал. При себе у гостей Тюмени было 76 грамм наркотика, который они планировали продать через интернет. Один расфасовывал зелье по пакетикам и делал закладки в тайниках, другой фотографировал места закладок, чтобы показывать клиентам.

Однако бизнес не задался – же в первых числах мая наркосбытчиков случайно накрыли полицейские. Вечером на одной из улиц города сотрудники ППС заметили подозрительных граждан. Закладчики, увидев полицейских, пустились в бегство. По пути один из них выкинул пакет с 15 свертками под машину, второй решил избавиться от сотового телефона с контактами. Но убежать им не удалось.

В ходе задержания выяснилось, что двое граждан, 1987 и 1991 г.р., приехали из Омска. На съемной квартире у них нашли еще 51 сверток с тем же веществом. Всего у предприимчивых омичей изъяли 90 граммов наркотиков.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде лишения свободы одному из осужденных сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима, второму – сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Максимальное наказание по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) – 20 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала об организаторе интернет-магазина по продаже наркотиков.