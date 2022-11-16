В Тюмени проведут Всероссийский день правовой помощи детям

Фото: Молодёжный театральный центр «Космос»

В Тюмени 20 ноября проведут Всероссийский день правовой помощи детям. Дни открытых дверей, приуроченные к этому событию, традиционно пройдут в учреждениях социального обслуживания Тюменской области. Об этом сообщает правительство региона.

Так, в региональном центре «Семья» пройдет индивидуальное правовое консультирование несовершеннолетних и членов их семей, а также организует социально-правовую и психологическую помощь несовершеннолетним и семьям, проживающим в отдаленных территориях.

Еще одну консультацию проведут для родителей (законных представителей) детей – инвалидов. Специалисты детского психоневрологического дом-интерната Тюменской области проконсультируют их по вопросам защиты прав и законных интересов их детей.