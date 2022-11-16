В Тюменской области работают 200 тысяч слепых

Фото - duma72.ru.

В Тюменской области на 168 предприятиях работают 200 тысяч слепых. В облдуме обсудили вопросы и меры их поддержки.

По словам регионального координатора проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда» Ольги Швецовой, депутаты активно участвуют в создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведется мониторинг социальной инфраструктуры и осуществляется взаимодействие с общественными организациями.

Начальник отдела реабилитации инвалидов местного департамента социального развития Евгений Горбачев отметил, что в регионе насчитывается почти пять тысяч инвалидов по зрению, из них 500 – дети. Им на льготных основаниях выдают путевки в центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». За год реабилитацию тут проходит более 200 человек.

А еще каждый год из областного бюджета выделяются средства на проведение плановых реабилитационных мероприятий Тюменской областной организации ВОС. В этом году инвалидам по зрению возместили деньги за смартфоны с функцией экранного доступа, которые они сами купили (20 тысяч рублей).

Генеральный директор учебно-реабилитационного предприятия «Тюмень-старт» ВОС Ирина Микрюкова, где выпускают матрасы, подушки, одеяла, постельное белье и прочее, заявила о том, что нужно обновить оборудование и организовать склады для готовой продукции. Эти вопросы можно было бы решить возмещением затрат на техническое перевооружение производства и строительство быстровозводимого склада.

В ходе обсуждения поднималась тема реабилитации инвалидов по зрению посредством адаптивной физкультуры. Так, начальник управления по физической культуре и спорту профильного департамента Тюменской области Андрей Кайзер сообщил, что более двух тысяч слепых и слабовидящих занимаются спортом, для них работают 56 спортивных учреждений. В Тюменской области есть Федерация спорта слепых, ее спортсмены – победители и призеры Паралимпийских игр, международных, всероссийских соревнований и чемпионатов.

Председатель федерации Дмитрий Потреба рассказал о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются атлеты. Так, к примеру, спортзалы не могут выделить время на тренировки в удобное для спортсменов время, не финансируются выезды на учебно-тренировочные сборы для детей-инвалидов, а еще нет транспорта для подвоза спортсменов к местам тренировок.

Председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых Галина Тунгусова добавила, что как раз слепому человеку сложнее всего трудоустроиться. По ее словам, в настоящее время им недостаточно только осваивать рабочие профессии, они хотят получать образование.

– У нас есть уже свои юристы, психологи и тифлопедагоги. И мы поддерживаем своих студентов, выплачивая им стипендию в размере четырёх тысяч рублей. Мы делаем всё возможное, чтобы слабовидящие люди обрели коллектив, научились общаться и чувствовали себя полноценными. И это вполне возможно сделать совместными усилиями общественников и органов власти, – сообщила Тунгусова.