Тюменцев предупредили о нарушении графика движения автобусов

Фото: Андрей Новиков

В Тюмени в последние дни в связи с погодными условиями в утренние и вечерние часы пик наблюдаются затруднения движения. Это сказывается на времени прибытия общественного транспорта.

Актуальную информацию о работе общественного транспорта, в том числе прогноз прибытия автобуса на остановку, вы можете узнать на сайте МКУ «Тюменьгортранс» tgt72.ru. Для этого необходимо зайти во вкладку «Карта», выбрать нужную остановку, на сайте появится прогноз прибытия автобусов. Также эту информацию можно получить, воспользовавшись мобильным приложением «Тюменский транспорт», или позвонив по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

В администрации города попросили тюменцев заранее планировать поездки.

Напомним, мы писали о том, что горожане жалуются на долгое ожидание автобусов.