В Тюмени ремонтируют проблемный перекресток у школы № 15

Фото: Администрация Тюменской области

После многочисленных жалоб тюменцев на перекресток улиц Мало-Загородной и Котельщиков, его решили сделать более безопасным. Основные претензии к этой развязке были у пешеходов: ранее тротуар практически не был отделен от проезжей части, на нём скапливалась грязь, а пешеходов обдавали грязью проезжающие мимо автомобили. Ежедневно здесь проходят почти 2 000 учащихся первого корпуса 15-й школы (ул. Северная, 1). В 2022 году в районе указанного перекрестка уже произошло 2 ДТП с пострадавшими.

К настоящему моменту на перекрестке появились светофоры и пешеходные дорожки.

– До начала ремонта на перекрестке проезжая часть была практически на одном уровне с тротуарами. Со стороны улицы Новгородской отсутствовали четкие границы разделения дороги и пешеходной зоны, что создавало опасную дорожную ситуацию, – рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович. – Сейчас пешеходные дорожки приведены в нормативное состояние. Светофоры работают в режиме, обеспечивающем безаварийное движение.

В ближайшее время пешеходов от проезжей части отделит металлическое ограждение барьерного типа. Это позволит предотвратить наезд авто на идущих по тротуару, и ограничит выход пешеходов на проезжую часть, сделает невозможным переход дороги в неположенном месте. Планируют тут поставить и защитные экраны, препятствующие попаданию брызг воды на пешеходов от проезжающих автомобилей в период выпадения осадков, рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

Барьерное ограждение будет смонтировано вдоль тротуара на улице Котельщиков, а также на перекрестке улиц Мало-Загородной – Котельщиков (всего порядка 100 метров). Срок завершения работ – до 20.12.22.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о проекционных пешеходных переходах, появившихся на улицах города.