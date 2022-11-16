Тюменец пригласил соседа на пьянку, а потом ударил ковшом по голове Фото: Татьяна Коркина

В Тюменском районе мужчина повздорил с соседом и ударом ковша отправил его в больницу. Там пострадавшего навестил участковый полицейский и поинтересовался происхождением ушибленной раны головы. Ему 36-летний житель села Мальково рассказал историю о неудачной пьянке у знакомого.

Житель села Мальково, 1973 года рождения, по одному из многочисленных поводов пригласил к себе домой на улицу Береговую приятеля с женой. В ходе застолья хозяин дома сделал замечание женщине, чем оскорбил гостей. Тогда мужчины вышли поговорить на веранду. Разговор на повышенных тонах перерос в драку. Хозяин дома взял в руки ковш для воды, случайно оказавшийся поблизости, и ударил им по голове своего гостя.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Мужчину с ковшом обязали явиться в правоохранительные органы по первому требованию.

Ранее мы писали о том, как тюменец ударил чайником по голове родного брата.