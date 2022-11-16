В Тюмени мобилизованным бойцам доставили теплую одежду и продукты Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мобилизованным для прохождения службы в зоне СВО тюменцам доставили очередной груз – снова все самое необходимое.

В этот раз доставлена теплая зимняя одежда, противоосколочные очки, балаклавы, продовольствие и многое другое.

– Мобилизация проходила в осенний период, когда было тепло, поэтому та помощь, которую оказывает Тюменская область сейчас, очень поможет. Самое главное, чтобы оставался крепкий тыл, чтобы родные поддерживали, тогда военнослужащие выполняют свои задачи, – рассказал заместитель командира по военно-политической работе Евгений.

Приобретение гуманитарного груза обеспечивается за счет регионального бюджета по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что для мобилизованных из Тюмени организован пункт технической поддержки в Краснодоне.