В Тюмени 16 ноября 2022 года, на «Анну холодную», ожидается мороз до -18°C

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В Тюмени сегодня, 16 ноября, будет облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер северо-восточный 6-11 м/с, температура днём -15...-20 градусов с дальнейшим похолоданием, температура ночью -16...-21, в Уватском районе -11...-16 градусов, температура в Ишиме днём -10...-12.

По народному календарю 16 ноября (3 ноября по старому стилю) "Анна Холодная". День памяти Анны Всеволодовны – дочери киевского князя Всеволода Ярославовича, который женился на греческой царевне. Её братом был великий князь Владимир Мономах.

В этот день на Руси лакомились замороженными ягодами (брусникой, клюквой, морошкой). Из них варили кисель, добавляли их в сдобу и другие блюда. На улице замораживали молоко, потом стругали его ножом, посыпали сахаром и подавали с блинами. Получалось что-то наподобие современного мороженного. У детей это блюдо было самым любимым.

Сны с 15 на 16 ноября быстро и точно сбываются. Главное – правильно их расшифровать.