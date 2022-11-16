В Тюменской области с начала года зарегистрировали 214 лесных пожаров Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В этом году в Тюменской области пожарами были охвачены 16 000 га леса. Площадь, пройденная огнем, сократилась в 12 раз по сравнению с 2021 годом. Сумма ущерба, причиненная лесными пожарами, равняется примерно 164 миллионам рублей. В управлении МЧС насчитали еще 1 018 ландшафтных пожаров на площади 33 000 га. Это почти в два раза меньше, чем в 2021 году.

В этом году на 14% увеличили количество спасательной техники и оборудования по сравнению с 2021 годом. По решению губернатора были выделены средства для приобретения 26 единиц лесопожарной техники и 1 комплекса БПЛА для патрулирования лесов.

Спасатели и сотрудники противопожарной службы провели более 3 000 рейдов по обеспечению соблюдения правил пожарной безопасности в лесах.

К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах привлечены 142 человека. Общая сумма наложенных штрафов составила более двух миллионов рублей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» показывала, как выглядят лесные пожары на территории Тюменской области.