Заброшенный тюменский лагерь превратят в термальный источник

Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

В Тобольском районе началась реновация бывшего детского лагеря «Радужный». Как сообщили в инвестиционном агентстве Тюменской области, в будущем на его месте построят современный санаторий с термальной скважиной на 50 мест.

Напоминаем, что идею создания оздоровительного центра генеральный директор компании Вячеслав Пупов представил на заседании экспертного совета инвестиционного агентства в августе этого года.

Стоимость проекта – 325 миллионов рублей. Также будет создано 62 рабочих места.

Сейчас в здании, приобретенном в результате аукциона регионального имущества, идет ремонт.

Сама реновация пройдет в два этапа. Для запуска первой очереди оздоровительного центра выполнят капитальный ремонт двух спальных корпусов, медицинского отделения, столовой, котельной, коммунальных и инженерных сетей. Также инвестор планирует построить бассейн, запустить термальную скважину, благоустроить территорию и оснастить всем необходим спальные корпусы.

После выполнения этих работ начнется строительство второй очереди оздоровительного центра – 3 корпусов на 75 мест. Закончить реновацию планируется до 2027 года.

Для реализации первой стадии проекта Инвестиционным агентством Тюменской области в ноябре 2022 года компании предоставлен займ в размере 50 миллионов рублей.

Посещать новый оздоровительный центр смогут не только жители и гости Тюменской и близлежащих областей, Югры и Ямала, но и других регионов страны.