В Тюмени продавца магазина, где продавали смертельную паленку, приговорили к тюремному сроку

В Тюмени продавец магазина, где продавали смертельную паленку, приговорили к тюремному сроку Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени к 2 годам колонии приговорили 38-летнюю женщину-продавца. В магазине «Продукты» на улице Маршала Захарова, где она работала, с 1 января 2021 года по 2 января 2022 года реализовали не менее двух ящиков алкогольной продукции, содержащей в своем составе метиловый спирт (метанол). После употребления этого суррогата погибли четверо жителей города Тюмени.

Суд признал тюменку виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Женщина признала свою вину. Суд приговорил её к 2 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Поставщик суррогатного алкоголя осужден в сентябре текущего года по ч. 3 ст. 238, п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о приговоре владельцу магазина «Шанс» Сеймуру Мехтиеву, где также продавали смертоносный алкоголь.