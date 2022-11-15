Тюменец придумал несуществующий долг и ограбил знакомую, мимоходом избив её сожителя

Фото: скрин из записи камер видеонаблюдения в отделении банка

Жителя Тюмени задержали за ограбление знакомой и нанесение побоев её сожителю. 41-летний мужчина ранее уже был неоднократно судим и, не желая вновь попасть в исправительное учреждение, долго готовился к преступлению. Однако фантазии мужчины хватило лишь на то, чтобы придумать несуществующий долг и прийти выбивать его с ножом в руках.

Ночью он зашел в подъезд жилого дома и поднялся до квартиры, в которой проживает его знакомая. Входную дверь ему открыл сожитель женщины. Ночной гость рассказал, что пришел с целью возврата долга. Не поверив в услышанное, сожитель «должницы» не пропустил мужчину. Тогда рецидивист избил его и прошел в спальню, где испуганная женщина вслушивалась в шумную перепалку между мужчинами.

Вооруженный мужчина пригрозил женщине ножом, снял с нее золотые сережки, забрал сотовый телефон и банковские карты. После этого грабитель ушел.

С банковской карты он снял более 150 тысяч рублей. Но полностью потратить их не успел – пришли сотрудники полиции с критикой действий подозреваемого. У грабителя изъяли похищенный сотовый телефон, банковские карты и часть денежных средств, которые он не успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Теперь незваному гостю грозит до 12 лет лишения свободы. На время следствия мужчину заключили под стражу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как тюменцев грабили среди бела дня.