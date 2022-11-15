В Тюмени пожилой мужчина огрел чайником по голове родного брата Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени 59-летний мужчина ударил чайником по голове родного 56-летнего брата и потребовал убираться из квартиры, в которой они совместно проживают.

Полицейские, которые доставили драчуна в отдел, выяснили, что ссора произошла в ходе совместного распития спиртного. Старший брат, которому принадлежит квартира, упрекнул младшего в том, что тот не помогает ему в бытовых делах, и попросить его съехать. Ссора переросла в драку, под руку старшему брату попался электрический чайник, которым он и огрел младшего.

Потерпевшего с рвано-ушибленной раной головы доставили в больницу. Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 2 лет. В настоящее время пожилой драчун отпущен под подписку о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, как в Тюмени отец ударил ножом сына.