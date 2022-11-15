Прямые рейсы из Тюмени в Бишкек появились в расписании аэропорта Рощино

Фото: Андрей Новиков

В регулярном расписании тюменского аэропорта Рощино появились прямые рейсы в Кыргызстан. С 6 декабря авиакомпания «Ютэйр» приступает к выполнению полетов по направлению из Тюмени в Бишкек.

Рейсы будут осуществляться по вторникам еженедельно.

Вылет из Тюмени – в 16.20. Прибытие в Бишкек – в 20.05. Время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта.

Время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилетов (*время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта). от 7 315 руб.

Летать по указанному направлению будут Airbus A321 и Boeing 737.

В Бишкеке за несколько дней можно увидеть альпийские луга, заснеженные вершины, бескрайние равнины и живописные каньоны. А также посетить знаменитые базары и крупнейший вещевой рынок – Дордой.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что с 27 ноября из Тюмени можно будет улететь прямым рейсом в Таиланд.