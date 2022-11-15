Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиТуризм15 ноября 2022 11:01

Прямые рейсы из Тюмени в Бишкек появились в расписании аэропорта Рощино

Первый рейс – 6 декабря
Иван Литвинов
Фото: Андрей Новиков

Фото: Андрей Новиков

В регулярном расписании тюменского аэропорта Рощино появились прямые рейсы в Кыргызстан. С 6 декабря авиакомпания «Ютэйр» приступает к выполнению полетов по направлению из Тюмени в Бишкек.

Рейсы будут осуществляться по вторникам еженедельно.

Вылет из Тюмени – в 16.20. Прибытие в Бишкек – в 20.05. Время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта.

Время в пути составит 2 часа 45 минут. Стоимость авиабилетов (*время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта). от 7 315 руб.

Летать по указанному направлению будут Airbus A321 и Boeing 737.

В Бишкеке за несколько дней можно увидеть альпийские луга, заснеженные вершины, бескрайние равнины и живописные каньоны. А также посетить знаменитые базары и крупнейший вещевой рынок – Дордой.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что с 27 ноября из Тюмени можно будет улететь прямым рейсом в Таиланд.