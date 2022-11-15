Тюменка купила поддельный диплом университета за 20 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

На 4 месяца ограничили в свободе передвижения тюменку, которая с поддельным дипломом устроилась культорганизатором в Ярковском районе. В отделе кадров по месту работы у женщины попросили диплом. Сначала Евгения Ш. купила поддельную справку о том, что она учится в данный момент. Но кадровики посчитали, что этого недостаточно. Тогда тюменка нашла через интернет объявление о продаже дипломов о высшем образовании. За документ, который мог бы подтвердить право занимать должность, пришлось заплатить 19 800 рублей.

Поддельный диплом она предъявила специалисту отдела кадров передвижных культурных комплексов в МАУ «Культура» Ярковского муниципального района. Но обман быстро раскрылся. Из заключения экспертизы и выписки из образовательного учреждения стало ясно, что диплом не выпускался учреждением, занимающимся выпуском данной полиграфической продукции.

Вместо работы тюменке пришлось явиться в Ярковский районный суд, где она полностью признала вину и просила прекратить уголовное дело в отношении нее.

Гражданка ранее судима не была, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врачей не состоит.

Поддельный диплом обернулся наказанием в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца. Кстати, максимальное наказание по ч. 3 ст. 327 УК РФ – арест на 6 месяцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о мужчине, который пытался устроиться по поддельному диплому на работу в полицию.