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НовостиПроисшествия15 ноября 2022 10:36

Тюменка купила поддельный диплом университета за 20 тысяч рублей

Обман быстро раскрылся
Иван Литвинов
Тюменка купила поддельный диплом университета за 20 тысяч рублей

Тюменка купила поддельный диплом университета за 20 тысяч рублей

Фото: Юлия Кучеренко

На 4 месяца ограничили в свободе передвижения тюменку, которая с поддельным дипломом устроилась культорганизатором в Ярковском районе. В отделе кадров по месту работы у женщины попросили диплом. Сначала Евгения Ш. купила поддельную справку о том, что она учится в данный момент. Но кадровики посчитали, что этого недостаточно. Тогда тюменка нашла через интернет объявление о продаже дипломов о высшем образовании. За документ, который мог бы подтвердить право занимать должность, пришлось заплатить 19 800 рублей.

Поддельный диплом она предъявила специалисту отдела кадров передвижных культурных комплексов в МАУ «Культура» Ярковского муниципального района. Но обман быстро раскрылся. Из заключения экспертизы и выписки из образовательного учреждения стало ясно, что диплом не выпускался учреждением, занимающимся выпуском данной полиграфической продукции.

Вместо работы тюменке пришлось явиться в Ярковский районный суд, где она полностью признала вину и просила прекратить уголовное дело в отношении нее.

Гражданка ранее судима не была, к административной ответственности не привлекалась, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врачей не состоит.

Поддельный диплом обернулся наказанием в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца. Кстати, максимальное наказание по ч. 3 ст. 327 УК РФ – арест на 6 месяцев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о мужчине, который пытался устроиться по поддельному диплому на работу в полицию.