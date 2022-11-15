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НовостиОбщество15 ноября 2022 10:29

Для жителей Тюменской области увеличат субсидию на внутридомовую газификацию на 40 тысяч рублей

Планируется расширить список категорий граждан, которые могут обратиться за субсидией
Виктория Терина
Для жителей Тюменской области увеличат субсидию на внутридомовую газификацию на 40 тысяч рублей

Для жителей Тюменской области увеличат субсидию на внутридомовую газификацию на 40 тысяч рублей

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Для жителей Тюменской области увеличат субсидию на внутридомовую газификацию с 90 тысяч до 130 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

– Напомню, в эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование, – говорится в сообщении.

Планируется расширить список категорий граждан, которые могут обратиться за субсидией. В ближайшее время глава региона подпишет соответствующее постановление, чтобы включить в программу ветеранов труда, приехавших из ХМАО-Югры и ЯНАО.