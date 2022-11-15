Для жителей Тюменской области увеличат субсидию на внутридомовую газификацию на 40 тысяч рублей Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Для жителей Тюменской области увеличат субсидию на внутридомовую газификацию с 90 тысяч до 130 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.

– Напомню, в эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование, – говорится в сообщении.

Планируется расширить список категорий граждан, которые могут обратиться за субсидией. В ближайшее время глава региона подпишет соответствующее постановление, чтобы включить в программу ветеранов труда, приехавших из ХМАО-Югры и ЯНАО.