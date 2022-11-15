В России введут единое универсальное пособие, которое объединит действующие меры поддержки Фото: Юлия Кучеренко

С 1 января 2023 года в России вводится единое универсальное пособие. Оно объединит действующие меры поддержки семей с детьми от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Новое пособие позволит уменьшить бюрократическую составляющую – семьям не надо будет подавать разные заявления на каждую из выплат отдельно. Все будет учтено в единственном документе.

– Несмотря на то, что пособие назначается только с Нового года, вопросов по условиям его получения поступает много уже сейчас. Родителей волнует модернизация условий предоставления пособия, интересуют сроки оформления и период учета доходов, а также критерии комплексной оценки нуждаемости, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

22 ноября состоится онлайн-конференция «Единое универсальное пособие», где Анна Викторовна Пермитина, заместитель начальника управления установления социальных выплат Отделения Пенсионного фонда России по Тюменской области, ответит на все актуальные вопросы.

Задать свои вопросы можно уже сейчас, в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы будут опубликованы 22 ноября 2022 года.