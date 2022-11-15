В Тюмени изготовят опоры освещения для трассы М-12

Фото: АО "Завод Тюменьремдормаш"

На заводе «Тюменьремдормаш» изготовят 3 319 опор освещения для строящейся трассы М-12 «Москва – Казань». 200 километров барьерных ограждений мостовой и дорожной групп для этой трассы также будут изготовлены в Тюмени.

Трасса М-12 – крупнейший проект в сфере дорожного строительства. Она пройдёт от Москвы до Казани с выходом на Казахстан в рамках коридора «Европа – Западный Китай». Сейчас прорабатываются планы по пробивке трассы до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что трассу М-12 планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.