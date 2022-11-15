Историческое фехтование в Тюмени: искусству владения мечем может обучиться каждый

Фото: Елизавета Вильямова/megatyumen.ru

Тюменцы занимаются историческим фехтованием. Что такое историческое фехтование и для чего этим заниматься, подробно рассказали на портале «Мегатюмень».

В Тюмени есть даже клубы, практикующие этот вид спорта, на данный момент их четыре: клуб ролевого фехтования «Вечный отряд»; школа фехтования «VALOR»; школа исторического фехтования «Последний бастион»; спортивно-ролевой клуб «Велес».

Искусству владения мечем может обучиться каждый, независимо от пола, возраста и физической подготовки. Мужчины и женщины занимаются вместе, а соревнуются отдельно. Группы обычно делят лишь по возрасту – детские и взрослые. Для фехтовальщиков часто организуются турниры, в которых спортсмены клубов соревнуются между собой в умении управляться с разными видами оружия.