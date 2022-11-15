На Тюмень надвигаются тридцатиградусные морозы

Фото: Андрей Новиков

В ближайшие дни на юге Тюменской области ожидается резкое изменение температуры воздуха, похолодание.

15 ноября в течение суток от -3°C до - 8°C, местами в северных районах от -9°C до -14°C,

16 ноября усиление морозов, ночью и днем от -15°C до -20°C,

17 ноября ночью от -23°C до -28°C, днем от -13°C до - 18°C.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, таких как:

- аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с повышенной нагрузкой на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, обледенение линий связи и электропередачи;

- аварии и инциденты на системах теплоснабжения, связанные с нагрузкой на теплосети;

- ограничения в движении и ДТП на дорогах федерального и муниципального значения на территории области, возможна отмена междугородних автобусных перевозок;

- возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино в Тюмени.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в ближайшие дни в регионе ожидаются обильные осадки.