SuperSky и джентрификация: каким будет новый жилой квартал от newton

Так будет выглядеть новый жилой квартал. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Девелопер, известный по проектам Ньютон и White House, полностью изменит облик территории на пересечении улиц Ватутина и Ветеранов Труда. До конца 2024 года здесь появится не только жилой квартал SuperSky, но и современное общественное пространство. Таким образом девелопер поэтапно проводит джентрификацию северной части города: уже сейчас на Мелиораторов возводится жилой комплекс Norden – это тоже проект newton.

Тренд на джентрификацию – комплексное развитие окраинных районов, а не их точечную застройку – то, к чему стремятся прогрессивные девелоперы. Новый термин в город привносит компания newton вместе с новым проектом. В районе Ватутина застройщик создаст большой плейхаб и единый прогулочный променад протяженностью около полукилометра. Плейхаб – новое явление для Тюмени. Это открытое трансформируемое пространство для отдыха и занятий разными видами спорта, доступное всем горожанам.

Доминантой обновленной локации станет SuperSky – масштабный жилой квартал для городских супергероев. Он устремится ввысь не только своими 21-этажными башнями, но и уровнем комфорта. На площади 8 га построят урбан-блоки с переменной этажностью от 9 до 21 этажа, что создаст современный архитектурный облик и комфортную городскую среду. В проекте нового жилого квартала – закрытые зеленые дворы, в которых установят арт-объекты, игровые и спортивные площадки. Название квартала созвучно со словом «суперский», потому что авторы проекта уверены – жить здесь будет суперудобно и суперинтересно.

На первых этажах нового жилого квартала SuperSky разместятся кафе и магазины. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Квартал спозиционирован с учетом розы ветров – так, чтобы во дворах не было сквозняков, типичных для новостроек, а в квартирах сохранялось тепло. Из дворов можно будет выйти на зеленый променад, к коммерческим помещениям на первом этаже и надземному паркингу. Пространство спроектировано так, что выглядит открыто и воздушно, но попасть во дворы и подъезды можно только по ключ-карте, и все территории находятся под видеонаблюдением.

Отдельное преимущество проекта – больше 200 уникальных планировок с мастер-спальнями, кухнями-гостиными, гардеробными и раздельными санузлами. Площадь – от 20,7 кв. м в студиях и до 100,3 кв. м в трехкомнатных квартирах. Увеличенные окна (1,7 х 2 м) во всех квартирах установят на высоте 75 см от пола. В некоторых планировках есть лаунж-террасы, теплые балконы и особенно высокие потолки – до 3 метров.

Современная архитектура, прогулочные зоны и удобная транспортная развязка. SuperSky изменит облик микрорайона по ул. Ватутина. Фото из архива ООО «Ньютон Сэйлз».

Квартал расположится в непосредственной близости от Гагаринского парка. В этом районе есть детские сады, школы, поликлиники, магазины и парки, зато нет плотной застройки и высокого дорожного трафика. При этом до центра города уже сейчас можно добраться за 15-20 минут, а одновременно со сдачей SuperSky доступность станет еще лучше – район получит новый транспортный хаб. Масштабная развязка на Мельникайте соединит район с центром города и обеспечит жителям выезд на скоростную магистраль. Новый транспортный узел станет важным звеном в цепочке преобразований района, которые начинаются уже сегодня – с жилого квартала SuperSky.

Продажи открыты с 1 ноября. Подробная информация о планировках, стоимости и способах покупки – на официальном сайте проекта.

Логотип ООО «Ньютон Сэйлз»

Тюмень, ул. Пароходская, 4/2.

Тел. 8-800-770-00-00

https://newton.ru/

Застройщик ООО «Специализированный застройщик Суперский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реализация по 214-ФЗ (договор долевого участия). Предложение не является публичной офертой. Supersky – Суперский, Norden – Норден, newton – ньютон.