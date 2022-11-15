Тюменцы организовали в Краснодоне пункт техподдержки для мобилизованных

Фото: личная страница Александра Моора в соцсети

Александр Моор рассказал об организации в городе Краснодон Луганской Народной Республики пункта технической поддержки для мобилизованных. Грузовой хаб разместили на одном из объектов города. Это упростит и ускорит доставку грузов для наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции.

Тюменский губернатор рассказал о том, что транспортировка амуниции и оборудования – дело непростое. В некоторых случаях везти груз из Тюмени нецелесообразно, дешевле и быстрее купить на месте или в соседних регионах. Кроме того, в Краснодоне будут формировать запас материалов и оборудования для нужд военных.

Мобилизованные из тех подразделений, куда не добрались оперативно, смогут сами приехать и забрать предназначенный для них груз, как появится время.

Сейчас на пункте технической поддержки ведут ремонт тюменские строительные бригады. На этой неделе бойцам привезут дополнительно теплое обмундирование и стройматериалы, которые нужны для обустройства зимой.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что мобилизованным тюменцам собрали дополнительное обмундирование.