Лишенная родительских прав тюменка задолжала 2 млн алиментов своим детям Фото: Вера Зенина

К 7 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Нижнетавдинского района за долги по алиментам перед детьми, родительских прав на которых она лишилась еще в 2010 году.

В 2010 году злоупотреблявшую спиртным Альсину Н. лишили родительских прав. Её четверых детей на воспитание забрала сестра мужа. Несмотря на то, что договоренности о порядке выплаты алиментов у женщины не было, Нижнетавдинский суд вынес решение о выплате алиментов в пользу сектора по опеке, попечительству и охране прав детства.

С тех пор тюменка не общалась с детьми и не проявляла к ним никакого интереса, а долги копились долгие 12 лет. Весной женщину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов, но делу это никак не помогло. К лету 2022 года задолженность составила 2 193 998 рублей. При этом работоспособная тюменка официально не работала, в центр занятости не обращалась и в качестве безработного не числилась.

В судебном заседании Альсина вину признала, от дачи показаний отказалась. Помощи, в том числе и материальной на содержание детей, она также не оказывает, подарков не дарит, за учебу не платит. Её родственники также не помогают в воспитании и содержании детей.

Суд назначил Альсине Н. наказание в виде исправительных работ на 7 месяцев с удержанием 10 процентов из ее заработной платы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о злостной алиментщице, отправленной на исправительные работы за долги по алиментам.