На 2 000 рублей оштрафовали тюменку, которая объехала шлагбаум по газону

Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюмени оштрафовали женщину-водителя, которая по газону объехала закрытый шлагбаум у ДК «Нефтяник». Ранее в соцсетях появилась видеозапись от жительницы города, возмущенной тем, что тяжелый внедорожник «Мицубиси Паджеро» после проезда по газону даже не остановился, хотя перед ним был ребенок, едва успевший отпрыгнуть в сторону.

После публикации видео госавтоинспекторы нашли владелицу автомобиля, 43-летнюю горожанку, и оштрафовали её на 2 000 рублей. Именно такой штраф предусматривает часть 2 статьи 12.15 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят мониторинг соцсетей на предмет размещения информации о нарушениях ПДД и принимают меры к установлению и привлечению к ответственности нарушителей норм дорожной безопасности.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о мужчине, который объяснил езду по тротуару тем, что срочно ехал к бабушке.