Мобилизованным тюменцам собрали дополнительное обмундирование

Фото: администрация Тюменской области

Для тюменцев, мобилизованных в зону проведения СВО, продолжают собирать всё необходимое. Упор сделан на тёплые вещи.

14 ноября бойцам передали спальные мешки зимние, ремонтный и шанцевый инструмент, аптечки, полиуретановые коврики, зимние костюмы, термосы, нательное белье, генераторы, и др.

Фото: администрация Тюменской области

Деньги на обеспечение мобилизованных выделены из регионального бюджета.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала о том, что мобилизованных тюменцев обучают с помощью современных технологий.