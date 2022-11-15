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НовостиОбщество15 ноября 2022 6:28

Мобилизованным тюменцам собрали дополнительное обмундирование

Продолжается укомплектование тюменцев всем необходимым
Иван Литвинов
Фото: администрация Тюменской области

Фото: администрация Тюменской области

Для тюменцев, мобилизованных в зону проведения СВО, продолжают собирать всё необходимое. Упор сделан на тёплые вещи.

14 ноября бойцам передали спальные мешки зимние, ремонтный и шанцевый инструмент, аптечки, полиуретановые коврики, зимние костюмы, термосы, нательное белье, генераторы, и др.

Фото: администрация Тюменской области

Фото: администрация Тюменской области

Деньги на обеспечение мобилизованных выделены из регионального бюджета.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала о том, что мобилизованных тюменцев обучают с помощью современных технологий.