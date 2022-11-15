На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Тойота»

Фото: ГИБДД Тюменской области. ДТП произошло в 23.50 минут недалеко от села Малая Зоркальцева.

В Тобольском районе на федеральной трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись «Лада Веста» и «Тойота Королла».

Фото: ГИБДД Тюменской области. Автомобили получили серьезные повреждения.

В результате столкновения пострадали 4 человека. 53-летний водитель «Тойоты» был доставлен в ОБ № 3 Тобольска и госпитализирован, 43-летний водитель автомобиля «Лада», его пассажиры, 30 и 42 лет, осмотрены на месте ДТП медицинскими работниками, от госпитализации отказались.

В отделе ГИБДД «Тобольский» предварительно сообщили, что виновником ДТП мог стать водитель «Лады», который выехал на встречку.

Фото: ГИБДД Тюменской области. Водитель "Лады" не имел водительских прав.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о крупной аварии, в которой по вине пьяного водителя пострадали 5 человек.