Тюменскому ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Андреевичу Никишину, проживающему в Тюменской области, исполнился 101 год. С торжеством героя поздравил губернатор Александр Моор.

«Искренне рад и горжусь тем, что живу на нашей родной Тюменской земле в одно время с Вами. От всего сердца желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия!», – написал он в свое телеграм-канале.

Михаила Андреевича призвали на фронт в 1941 году. Служил на разных должностях – от завскладом до командира стрелкового отделения. Демобилизовался в звании полковника.

Награжден орденами «Красная Звезда», Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За боевые заслуги» и другими. Также он участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года.

До 1972 года Михаил Андреевич работал старшим преподавателем в ТВВИКУ. Ему присвоено звание «Отличник народного просвещения».