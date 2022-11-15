В Тюмени объявился разбойник, который выуживал деньги, угрожая ножом

Фото: скриншот с видео

Уголовное дело по факту разбоя возбуждено против 33-летнего ранее судимого безработного жителя Тюмени. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть отдела городской полиции № 4 в течение часа поступило сразу два сообщения о разбойных нападениях. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска составили ориентировку на розыск подозреваемого.

Мужчина, которого задержали, сообщил, что зашел в подъезд многоквартирного дома на улице Республики прямо за 69-летней женщиной. В лифте он стал угрожать ей ножом и требовать отдать деньги. Однако тюменка сказала, что с собой у нее нет наличных и предложила подняться к ней в квартиру. Проявив смекалку уже на этаже, женщина отвлекла злоумышленника и заскочила в квартиру, закрыв за собой дверь. Мужчине пришлось сбежать.

Этот же мужчина позже зашел в подъезд дома на улице 50 лет ВЛКСМ за 20-летней девушкой и тоже стал угрожать ей ножом. Опасаясь за жизнь, потерпевшая отдала ему 20 евро, которые мужчина позже поменял на рубли.

Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчину заключили под стражу.